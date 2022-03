Premium Het beste van De Telegraaf

Moord op crimineel Martin van de Pol jaar na dato nog mysterie Werd wraak ’Polletje’ fataal? ’Hij had vijanden in alle hoeken en gaten’

Door Gerda Frankenhuis en Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

De bekende crimineel Martin van de Pol ligt onder een laken, nadat hij op 4 maart 2021 door een onbekende is neergeschoten. Hij sterft voor de deur van zijn ex-vriendin en voor de ogen van zijn dochter. Ⓒ Michel van Bergen, De Telegraaf

Amsterdam - Het ooit meest beruchte lid van de harde kern van Ajax, Martin van de Pol, kreeg een jaar geleden de begrafenis van een beroemdheid. Straten in Oost werden afgezet, hij kreeg een motoruitgeleide en overal lagen snippers van knalvuurwerk. Maar daarna werd het oorverdovend stil rond de moord op de Amsterdamse crimineel. Een jaar later is zijn dood nog altijd omgeven met vraagtekens en is de schutter nog steeds op vrije voeten.