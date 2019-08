Forse stijging wildbotsingen

„Tot en met 16 augustus zijn dat er al 3746 en dat is in vergelijking met vorig jaar, toen we per maand iets meer dan 400 dode dieren telden, een fikse stijging”, zegt voorzitter Gijs van Aardenne van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN).

Als verklaring voor de toename geeft Van Aardenne dat wild de hort op gaat om voedsel te zoeken, doordat er vaak te veel dieren op één en dezelfde locatie leven.

„Maar de aantallen liggen nog vele malen hoger, omdat niet overal wordt bijgehouden hoeveel dieren er omkomen. Wij doen dat voor Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en delen van Noord-Holland, dus dit is nog maar het topje van de ijsberg.”

