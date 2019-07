Blok roept SGP’ers op: meld misstanden

De Telegraaf onthulde vanochtend dat er in de SGP over een vooraanstaande partijcommissie, de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE), wordt geklaagd. Er zouden intimidaties en verbaal agressief gedrag plaatsvinden, erkennen meerdere partijleden in een rapport dat deze krant inzag. En de klokkenluider die het aankaartte, wordt er langzaam uitgewerkt.

Maar er speelt meer: er is ook kritiek op hoe deze VOE subsidiegeld van Buitenlandse Zaken verdeelt. Zij kunnen daar reizen mee maken om in het buitenland de democratie te bevorderen. Maar een medewerker zegt dat dit lang niet altijd doelmatig gebeurt. In de SGP klinkt dat er inderdaad geld wordt verkwist, bijvoorbeeld aan meerdere ’fact finding missies’ op rij die niets opleveren en dure hotels, en dat vooral bestuursleden en hun vrienden reizen mogen maken. Kritiek op de VOE zou betekenen dat de criticus niet meer mee mag op zo’n gewilde reis naar bijvoorbeeld Jordanië.

Anoniem

Binnen de SGP is hierover dus aan de bel getrokken. Minister Blok roept op om die signalen ook aan zijn departement door te spelen. Desnoods anoniem. Op die manier kan zijn ministerie onderzoeken of het subsidiegeld wel goed wordt besteed.

Volgens de SGP wordt de klacht nu zorgvuldig behandeld. In de partij zijn er echter zorgen over dat het hoofdbestuur de slager het eigen vlees laat keuren, omdat het de VOE nu eerst de kans geeft om op het alarmerende rapport te acteren.

Opvallend genoeg hebben de SGP-jongeren ook openlijk hun zorgen geuit over wat er in hun partij gebeurt. In een verklaring vandaag: „Ook als jongeren zijn wij bevraagd op wat er gaande is binnen de stichting VOE. Als SGP-jongeren vinden wij dit al jaren een zorgwekkende situatie, waarover wij meermaals onze zorgen hebben geuit bij het partijbestuur. Die onrust leeft breder dan alleen de klacht die is ingediend.” In De Telegraaf vanochtend zei de jongerenafdeling met duizenden leden zich ook al zorgen te maken. In de verklaring nu: „Het Partijbestuur kan wat ons betreft dan ook niet snel genoeg optreden.”