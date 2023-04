Premium Het beste van De Telegraaf

Verdronken peuter Amin (2) in besloten kring herdacht in Huizen: ’Indrukwekkend, emotioneel en warm’

Door Juul Schepens

De bloemenzee voor Amin bij de Slotplaats wordt steeds groter. Ⓒ Casper Bunschoten

HUIZEN - Vrienden, familie en buurtbewoners kwamen woensdagmiddag samen in de An-Nasr moskee in Huizen voor het gebed ter ere van de 2-jarige Amin. De peuter liet maandag het leven, nadat hij te water was geraakt. Het jongetje is na de dienst begraven in Almere.