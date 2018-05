Stadsdeel Zuid trekt handen af van Johan Cruijffplein

In het document dat gebruikt werd bij de besluitvorming in het stadsdeel, stond dat de commissie Naamgeving Openbare Ruimten ‘positief’ had geadviseerd over de naamswijziging. Dat bleek echter negatief te zijn. Het onderliggende rapport werd niet toegestuurd aan Zuid.

Of de naamswijziging, die op 1 juni gepland staat, definitief op losse schroeven staat is niet duidelijk. „Dat is aan de centrale stad en hoeveel waarde zij hechten aan een advies van het stadsdeel”, aldus de woordvoerder. In de wijk is veel verzet tegen de naamswijziging.