Man die vermomd als oude vrouw Mona Lisa besmeurde, is opgenomen

Het kunstwerk van Leonardo da Vinci raakte niet beschadigd dankzij de glazen vitrine. De 36-jarige verdachte smeerde een taart uit op het glazen paneel, naar verluidt na een poging de vitrine kapot te maken. Aanklagers doen onderzoek naar „een poging om cultureel werk te vandaliseren.”

Het motief van de man, die vermomd was als oude vrouw in een rolstoel, is onduidelijk. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat een man kunstenaars oproept om „aan de planeet te denken” en vervolgens wordt afgevoerd door beveiligers.

De Mona Lisa is meermaals het doelwit geweest van vandalisme. Het portret zit achter glas sinds het in 1956 beschadigd raakte door een man die er een steen naar gooide. In 2005 werd het in een versterkte behuizing geplaatst die ook de temperatuur en luchtvochtigheid regelt.