Franse minister weigert af te treden na verkrachtingsaanklachten

De nieuwswebsite Mediapart tekende het verhaal van de twee vrouwen op. Zij zeggen in het artikel dat Abad (42) hen in 2010 en 2011 dwong tot seks terwijl ze dat niet wilden. Een van hen diende in 2017 een klacht in bij de politie maar die leidde niet tot actie. De zaak van de andere vrouw wordt door aanklagers bekeken.

Abad stelt dat hij vanwege een handicap niet in staat is iemand seksueel aan te vallen. Hij lijdt aan arthrogryposis, een zeldzame gewrichtsaandoening waardoor hij naar eigen zeggen alleen seks kan hebben met hulp van een partner.

Een deel van de linkse oppositie vindt dat de in opspraak gekomen bewindsman niet kan aanblijven. De nieuwe premier Elisabeth Borne zei op de eerste dag dat haar regeringsploeg bijeenkwam dat ze niet op de hoogte was van de beschuldigingen, maar benadrukte dat verkrachting nooit onbestraft mag blijven. Ook president Emmanuel Macron zou er niet van hebben geweten.