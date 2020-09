Aanklager serieverkrachter: ’Horrorscenario, je zou het haast niet geloven’

Officier van Justitie Wineke Wichern kwam woorden te kort om de ernst van de door M. gepleegde en voor het grootste deel ook door hem bekende zedenmisdrijven te beschrijven: „Een horrorscenario. Dit kun je niet bedenken. Alles wat je als meisje of vrouw niet wilt meemaken, is hier gebeurd. Je zou het haast niet geloven. En dat is precies waar zeven van zijn slachtoffers bang voor waren: dat ze niet geloofd zouden worden. We kwamen hen pas op het spoor nadat we op de telefoon van M. door hem gemaakte opnames vonden van het misbruik. Drie meiden stapten uit zichzelf al naar de politie. Maar de andere meiden zijn niet minder dapper of sterk: hen valt niets te verwijten.”

Volgens Wichern maakte M. mogelijk meer slachtoffers: „Een aantal meiden waarvan ook opnames zijn aangetroffen koos ervoor om geen aangifte te doen. En er zijn er ook die ik moest teleurstellen dat ik hun zaak niet voor de rechter kon brengen vanwege onvoldoende bewijs.”

Triest resultaat

M. werd in 2012 al eens veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje in 2011. Hij was toen zelf 17. Ondanks het advies van deskundigen om hem jeugd-tbs op te leggen, kozen OM en rechtbank daar toen niet voor. Met als triest resultaat dat de narcistische en anti-sociale persoonlijkheidsstoornis van M. zich langzaamaan verder ontwikkelde. Dat resulteerde later dus opnieuw in zijn monsterlijke gedrag.

De tien zaken waarvoor hij nu verantwoording moest afleggen stammen uit 2018 en 2019. Wichern daarover: „In de tussenliggende periode was het dus schijnbaar rustig. Wij hebben nu geen aanwijzingen dat hij toen ook actief is geweest. Maar deze man moet van de straat om de samenleving tegen hem te beschermen.” Vandaar haar eis om tbs met dwangverpleging op te leggen Daar bovenop komt wat het OM betreft dan nog een celstraf van 15 jaar. Dat is niet de maximale straf. Wichern overwoog dat wel, maar zag daar vanaf omdat M. als verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd.

Pleegouders

Hetgeen M. zijn slachtoffers aandeed was op papier al zo schokkend, dat de rechtbank afzag van het bekijken van de filmpjes. Wichern probeerde M. als persoon te schetsen en ontkwam daarbij niet aan de vergelijking met Dr. Jekyll en Mr. Hyde. M. zelf liet het allemaal gelaten over zich heen komen, zoals hij ook op de eerste procesdag van woensdag al een onderkoelde houding aannam. Zijn pleegouders – de in Tilburg geboren M. werd als tweejarig kind van vluchtelingen door hen geadopteerd – zaten er op de eerste rij verslagen bij; ook niet wetend hoe het ooit zo ver heeft kunnen komen…

M. verklaarde woensdag al bij een veroordeling tot tbs en dwangverpleging aan die behandeling mee te werken. Eerder gaf hij aan in dat geval zelfmoord te plegen en regelde hij zijn eigen uitvaart. „Maar nu zie ik in dat het mijn enige kans is om verantwoording te nemen en nog iets van mijn leven te maken.”