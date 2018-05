Nederlanders googelen meest naar Spaanse vakantie

Spanje is net als vorig jaar favoriet, gevolgd door Griekenland en Italië. Er wordt vooral gezocht op Spaanse all-inclusive vakanties en rondreizen. Verder neemt de interesse in Turkije weer toe. Volgens Google durven Nederlanders weer te boeken nadat politieke onrust in Turkije vorig jaar ervoor zorgde dat de Turkse badplaatsen minder werden bezocht.

Rome en Londen voeren de lijst van meest gezochte stedentripbestemmingen aan, gevolgd door Barcelona en Valencia. Op Barcelona wordt wel minder gegoogeld, vermoedelijk als gevolg van de aanslag in de stad vorig jaar augustus.

Nederland gewild onder Duitsers

Duitsers zoeken het meest op vakanties naar Nederland. Ook bij Britten en Belgen is ons land in trek. Alle drie zoeken ze daarbij vooral naar Amsterdam als bestemming.