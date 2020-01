Uitgebroken gevangene na 40 jaar gesnapt door openbaar dronkenschap

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

DOVER - Een man die veertig jaar geleden in de VS ontsnapte uit een gevangenis is deze week tegen de lamp gelopen en gearresteerd. De 63-jarige Jose Romero werd in de plaats Dover (Delaware) opgepakt wegens onder andere openbare dronkenschap.