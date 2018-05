IS-leider die Jordaanse piloot in brand stak opgepakt

Deze foto van Saddam Al-Jamal werd donderdag 10 mei 2018 verspreid. Ⓒ AP

ERBIL - De IS-leider die in 2015 een Jordaanse straaljagerpiloot levend in brand stak, is vorige week opgepakt. Saddam Al-Jamal bleek één van de vijf kopstukken die middels een lokactie vast kwam te zitten.