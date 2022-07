NS presenteert nieuwe, snelle intercity

ROTTERDAM - De NS heeft zaterdag in Rotterdam het publiek kennis laten maken met een nieuwe versie van de intercity, ontwikkeld door de Franse fabrikant Alstom. De trein heeft een topsnelheid van 200 kilometer per uur en trekt, door extra aandrijving, sneller op dan gebruikelijke treinen op de hogesnelheidslijn. „Wat goed van pas komt in het kleine Nederland met relatief veel stops”, aldus de NS.