Tientallen IS-verdachten opgepakt in Turkije

De politie arresteerde in totaal 54 verdachten. Zij zouden bezig zijn geweest met het voorbereiden van aanslagen, zeggen de bronnen. Andere media berichten dat de buitenlanders mogelijk van plan waren naar conflictgebieden in Syrië te reizen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt.

