Bondsdag stemt over ’noodrem’ van strengere lockdowns

Merkel vindt federaal ingrijpen bij de bestrijding van het coronavirus al heel lang noodzakelijk en raakte bij vrijwel elk overleg over de maatregelen in conflict met deelstaatpremiers, ook uit haar eigen partij. Die vonden maatregelen vaak buitensporig en probeerden ze minder streng te maken of voerden ze niet uit. Wanneer de Bondsdag zoals verwacht akkoord gaat, kan de federale regering op zijn minst tot 30 juni overal naar eigen inzicht ingrijpen als ze meent dat ergens te veel besmettingen zijn.

Voorwaarde is wel dat het aantal nieuwe besmettingen dat in een gemeente of regio in een week tijd wordt vastgesteld drie dagen achter elkaar hoger is dan gemiddeld honderd per 100.000 inwoners. Momenteel is dat vrijwel overal in Duitsland het geval. Als de Bondsraad (een soort hogerhuis) donderdag ook akkoord gaat, kan de wetswijziging met ingang van komende week van kracht worden.