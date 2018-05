Thom de Graaf overweegt sollicitatie

Achter de schermen valt al langer te horen dat De Graaf de kandidaat is die door D66 naar voren wordt geschoven om Piet Hein Donner op te volgen. De rest van de regeringspartijen zou daartegen geen bezwaar hebben. „Ik heb nog niet gesolliciteerd. Ik overweeg dat”, zegt De Graaf in een eerste reactie op die aanhoudende verhalen. „Als ik solliciteer zijn het de koning en de minister die dat als eerste horen.”

Dit weekend kwam naar buiten dat Jeroen Dijsselbloem (PvdA), de vorige minister van Financiën, wil solliciteren op de functie. Dit terwijl al langer bekend was dat regeringspartij D66 zo goed als zeker De Graaf naar voren wilde schuiven. Volgens berichten zou men bij de Raad van State ontevreden zijn over die procedure en daarom zou Dijsselbloem gevraagd zijn om te solliciteren. Navraag leert echter dat lang niet iedereen zo enthousiast is bij de Raad van State over de juridisch onervaren Jeroen Dijsselbloem.

’Volgens de procedure’

D66 heeft in 2011 geprotesteerd tegen de manier waarop deze topfunctie wordt verkregen. De benoeming van Donner werd destijds als partijpolitiek gezien. De Kamer zou meer zeggenschap over de benoeming moeten krijgen. De Graaf wil nu echter weinig zeggen over de benoemingswijze. „Als ik solliciteer conformeer ik mij aan de procedure die wordt vastgesteld. Hoe die dan ook is.” Eerder werd De Graaf al eens tot burgemeester benoemd, terwijl hij in de landelijke politiek juist had geageerd tegen de benoemingswijze van burgervaders. Over de kandidatuur van de heer Dijsselbloem wil De Graaf niks zeggen.

De sollicitatie van Dijsselbloem brengt de coalitie in een lastig parket. Nu er een serieuze tegenkandidaat is, kan het steunen van de kandidatuur van De Graaf uitgelegd worden als vriendjespolitiek binnen de coalitie waar D66 ook in zit.

Topfunctie

Het vice-presidentschap van de Raad van State geldt in Den Haag als een absolute topfunctie. De vice-president wordt ook vaak de onderkoning van Nederland genoemd. De Raad is de hoogste bestuursrechter en eveneens een belangrijk adviseur van de regering. Zo geeft het adviesorgaan commentaar op voorgestelde wetten. De Raad van State wordt voorgezeten door de koning, het vice-presidentschap is hierin dus het hoogst haalbare voor een burger.