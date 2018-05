Slag om Vlaardingen wordt paddenslachting

Dat stellen de natuurbeschermers van KNNV afdeling Delfland. Er werd dit jaar door ongeveer 350 vrijwilligers in de Rotterdamse en Haagse regio een recordaantal van 14.992 amfibieën geholpen met de oversteek van winter- naar paringsverblijf. De overzetters bij de Vlaardingse Watersportweg telden echter slechts 184 exemplaren. De herinrichting van het Klauterwoud lijkt de dieren te hebben weggejaagd.

Overlevers

Maar de ’overlevers’ hebben het nu extra zwaar. De Broekpolder is in het weekeinde van 9 en 10 juni het decor van de Slag bij Vlaardingen (duizend jaar geleden) en een groot middeleeuws kampement met zo’n 250 tenten. „Met vele duizenden bezoekers, terwijl dan ook de kleine padjes aan de wandel gaan”, vertelt voorzitter Geert van Poelgeest, die vertelt dat donderdag een gesprek met de wethouder staat gepland.

„Ons voorstel is om langs de waterkant grote schermen te plaatsen, zodat de kleintjes – te glibberig om op te pakken – niet kunnen oversteken, en om de paar meter een emmer in te graven. Onze vrijwilligers kunnen de emmers legen.”

Watersalamanders

De paddentrek was dit jaar van 10 maart tot en met 14 april. Op vijftien plekken in de regio zijn padden, kikkers en kleine watersalamanders drukke wegen overgezet om te voorkomen dat ze werden overreden. De plek met de meeste exemplaren was de Middelweg in Delft (3269 dieren). De natuurvriendelijke oevers en betere waterkwaliteit zorgen in Delft sowieso voor een vriendelijk paddenklimaat, al is volgens Van Poelgeest duidelijk dat zonder overzetters de groei snel voorbij is.