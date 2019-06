Ⓒ Hollandse Hoogte / Gerard Til Photo

TWEEDE EXLOËRMOND - In elk geval een van de drie mannen die zijn aangehouden in het onderzoek naar de windmolendreigementen is een bekende activist. Het gaat om de 61-jarige Jan N. Dat bevestigt zijn vrouw. Ze gelooft niet dat haar man schuldig is. ,,Dit is een dwaling. Ik ben mijn hele vertrouwen in de rechtsstaat kwijt.’’