Tekenaar stripserie XIII overleden

Het nieuws werd dinsdag bekendgemaakt door Dargaud, de uitgeverij waar sinds 1984 de boeken verschenen van de spionageserie over de aan geheugenverlies lijdende agent met de tatoeage XIII in zijn nek. Vance legde in 2010 gedwongen zijn tekenpen neer, nadat bij hem de ziekte van Parkinson was geconstateerd. Iouri Jigounov tekent sindsdien de serie.

Vance, een pseudoniem van William Van Cutsemn werd geboren op 8 september 1935 in de Brusselse gemeente Anderlecht. Voor het weekblad Kuifje tekende hij onder meer de series Ringo, Marshal Blueberry, Bob Morane, Ramiro en Bruno Brazil. Zijn grote doorbraak beleefde hij met XIII. In 2008 verscheen een miniserie van de strip.