Opbouw noodopvanglocatie Zoutkamp begonnen

Ⓒ ANP / ANP

ZOUTKAMP - De opbouw van de noodopvanglocatie voor asielzoekers in het Groningse Zoutkamp in de gemeente Het Hogeland is begonnen. Op een terrein van Defensie in de Marnewaard is een aantal grote witte tenten opgezet.