Nieuwe wolvenwelpen gezien op de Veluwe

Wie de ouders zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een vrouwelijke wolf afkomstig uit de Barnstorfroedel in Nedersaksen in Duitsland. Zij werd in mei vorig jaar voor het eerst in Nederland gezien. Het mannetje kan een van de jongen zijn van een roedel geboren op de Noord-Veluwe.

Het is de eerste keer sinds de terugkomst van de wolf in Nederland dat er welpen zijn geboren op de Zuid-Veluwe, laat de Zoogdiervereniging weten. Eerder deze zomer zijn wel al in andere gebieden van de Veluwe jongen geboren. Ook maakte een wildcamera afgelopen week beelden van drie wolvenwelpen in de bossen op de grens van Drenthe en Friesland.

De vereniging roept wandelaars en andere mensen in het gebied op om afstand te houden van de welpjes. Als mensen in de buurt komen, durven de ouders de jongen misschien niet te benaderen, waardoor ze onbeschermd zijn. Wel kunnen mensen foto's en video's, gemaakt van een gepaste afstand, insturen naar het Wolvenmeldpunt.