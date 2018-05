Eis: boetes voor bedreigen antipiet-activist

1 / 2 1 / 2 Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft dinsdag boetes van 300, 250 en 200 euro geëist tegen drie mannen die in 2014 via hun Facebookaccount scheldkanonnades en ernstige bedreigingen aan het adres van Quinsy Gario hebben geuit. Gario was de initiatiefnemer van de actie ’Zwarte Piet is racisme’. Hij kreeg destijds via sociale media een golf van veelal racistische bedreigingen en beledigingen over zich heen.