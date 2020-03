Enorme brand in loodsen: 8000 vierkante meter in lichterlaaie

In het bedrijfspand, waarin meerdere opslagloodsen zijn ondergebracht, is even na 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Het gebouw van ongeveer 8000 vierkante meter is ingestort en moet als verloren worden beschouwd. Wel is voorkomen dat het vuur oversloeg naar nabijgelegen panden.

De brandweer adviseert omwonenden voorlopig ramen en deuren gesloten te houden. Vanwege de vele rook is er in de omgeving een NL-Alert verzonden, om vooral mensen in de nabijgelegen woonwijk te informeren.

Naar verwachting heeft de brandweer nog uren nodig om het vuur te blussen. In het pand zat onder meer een pallethandel gevestigd.

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.