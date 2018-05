Amsterdam door ogen Van der Laan in expositie

Hij koos hiervoor tachtig foto’s en voorwerpen uit de collectie van het museum en het Stadsarchief. Die laten volgens hem zien hoe Amsterdammers vroeger omgingen met de snelle groei en economische bloei van hun stad. Van der Laan wilde hiermee een aanzet geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad, aldus het museum.

„Wij hebben met z’n allen een enorm probleem: dat we in zo ongeveer de mooiste en fijnste stad van de wereld wonen”, zei Van der Laan, die in oktober op 62-jarige leeftijd overleed aan longkanker. „Steeds meer mensen willen in Amsterdam wonen en werken en de afgelopen jaren is Amsterdam razendsnel gegroeid. Meer werk, meer bewoners, meer toeristen, meer nieuwbouw. Maar ook: meer drukte op straat, meer overlast en een oververhitte huizenmarkt.”

Gratis voorstelling

De tentoonstelling bestaat uit zowel historische als eigentijdse voorwerpen, zoals schilderijen en prenten die de groei van de stad tonen in de Gouden Eeuw, foto’s waarop is te zien dat toeristen een eeuw geleden ook al voor overlast zorgden en een blowverbodsbord, dat moet voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken.

De expositie is te zien in de gratis toegankelijke Amsterdamse Galerij tot en met 4 november.