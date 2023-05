Tweestrijd tussen Erdogan en Kilicdaroglu bij Turkse verkiezingen

Kilicdaroglu is door zes oppositiepartijen als gezamenlijke kandidaat naar voren geschoven. De zes zijn het op veel vlakken niet met elkaar eens, maar hebben zich verenigd in de hoop Erdogan te verslaan. Erdogan is al twintig jaar aan de macht, eerst als premier en sinds 2014 als president. De onafhankelijke nationalistische presidentskandidaat Sinan Ogan is ook kandidaat, maar wordt niet als een kanshebber gezien.

Tweede stemronde

Als niemand meer dan 50 procent van de kiezers achter zich krijgt, volgt op 28 mei een tweede stemronde. 3,4 miljoen Turken in het buitenland konden al eerder hun stem uitbrengen. In Nederland kon dat in Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven.

Volgens de meeste peilingen loopt Erdogan nipt achter op Kilicdaroglu. Al zegt hij zelf te verwachten herkozen te worden. Mocht dat niet het geval zijn, belooft hij wel vredevol de macht over te dragen.

Eerste Kamerlid Farah Karimi (GroenLinks) leidt de internationale verkiezingswaarnemingsmissie van de parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) tijdens de verkiezingen. Volgens haar zijn er in de aanloop naar de verkiezingen al een aantal signalen geweest dat deze niet helemaal vrij en eerlijk verlopen. „Dat is een groot probleem”, stelt ze.

Aardbevingen

Als voorbeeld noemt ze de aardbevingen in het land, waardoor eerder dit jaar miljoenen Turken ontheemd raakten. Slechts zo’n 300.000 mensen hebben zich sindsdien in een ander kiesdistrict laten registreren. „Precieze aantallen van ontheemden hebben we niet, maar het zijn er veel meer”, aldus Karimi.

Turken moeten woonachtig zijn in het gebied waar ze willen stemmen. „Als de ontheemden na de aardbeving gebruik willen maken van hun stemrecht moeten ze terug naar de aardbevingsgebieden en daar heeft de regering geen faciliteiten voor beschikbaar gesteld”, aldus Karimi. „Feitelijk is het voor honderdduizenden dus onmogelijk om gebruik te maken van hun stemrecht.” De dag na de verkiezingen presenteert de waarnemingsmissie haar eerste bevindingen tijdens een persconferentie.

De stembussen zijn geopend van 08.00 tot 17.00 uur lokale tijd. De eerste resultaten worden in de uren daarna verwacht.