Onbekende Rembrandt ontdekt

Het gaat volgens de Hermitage om een schilderij uit vermoedelijk 1634. De beeltenis van de onbekende jongeman was waarschijnlijk een fragment van een groot dubbelportret. Het betreft een olieverf op doek van 94,5 bij 73,5 centimeter. Het is ongesigneerd en ongedateerd.

Six kocht het met hulp van een investeerder op een veiling bij Christie’s in Londen en deed kunsthistorisch en technisch onderzoek. De toeschrijving aan Rembrandt is inmiddels erkend door deskundige Ernst van de Wetering van het Rembrandt Research Project (RPP) . Sinds 1974 is er geen ’nieuwe’ Rembrandt meer ontdekt.

’Meteen klik-klik-klik’

Jan Six (1978) studeerde kunstgeschiedenis en werkte bij veilinghuis Sotheby’s. Nu is hij kunsthandelaar. Hij deelde zijn vondst dinsdag ook al met de NRC: „Het was meteen klik-klik-klik. Vooral de observerende blik van de jongeman viel me op; hij maakt echt contact met je. Dat gebeurt zelden bij zeventiende-eeuwse portretten. Dat typeert de portretten van Rembrandt”, vertelt hij in de krant, die meldt dat hij het voor 156.000 euro kocht.

„Ik ben handelaar, dus ik ga het verkopen. En ja, natuurlijk bied ik het als een Rembrandt aan. Het schilderij heeft de zegen van Ernst van de Wetering. Voor handelaren en veilinghuizen was dat tot nu toe altijd voldoende om niet te twijfelen aan de echtheid van een Rembrandt”, aldus Six verder.