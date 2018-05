Kabinet: verhuizing Kaspersky maakt niet uit

Het kabinet stopt met het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky omdat Rusland die zou kunnen gebruiken om te spioneren. Kaspersky is „ontstemd en teleurgesteld”, maar meende de regering nog te kunnen overtuigen het besluit te herzien.

Bekijk ook: Kaspersky hoopt dat Nederland zich bedenkt

Besluit niet zomaar genomen

Het ministerie acht die kans klein. „Dit besluit is niet zomaar genomen. De Russische wetgeving waardoor Kaspersky verplicht is de Russische inlichtingendiensten te helpen, blijft gewoon van kracht. We moeten nog maar zien of de servers waar het bedrijf mee werkt inderdaad vrij komen te staan.”

Dat de overheid ooit weer klant wordt van Kaspersky is echter ook niet helemaal uitgesloten, want „op zich hebben we niets tegen het bedrijf. Eerst maar eens zien wat ze precies gaan doen.”

Belangrijke leverancier

Het afscheid van Kaspersky heeft wel wat voeten in de aarde, want het bedrijf is een belangrijke leverancier van de overheid en van bedrijven en instellingen die essentieel zijn voor het functioneren van de samenleving. Precieze cijfers wil het ministerie niet geven, maar dat het op deze manier waarschuwt „zegt al genoeg”.