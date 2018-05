Nieuwe landelijke hulplijn huiselijk geweld

Ⓒ ANP XTRA

DELFT - Wie te maken krijgt met huiselijk geweld kan sinds dinsdag zijn of haar verhaal kwijt aan lotgenoten via een nieuwe landelijke hulplijn. Bij Hear my Voice neemt iemand de telefoon op die ooit zelf slachtoffer was van huiselijk geweld. Bellers kunnen, als ze dat willen anoniem, praten met een vrijwilliger die luistert en niet oordeelt, aldus de hulplijn, opgezet door opvangorganisaties uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Delft.