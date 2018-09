Christina Curry: Die plasvideo is passé

De plasvideo van Patricia komt natuurlijk ook ter sprake. "Maar dat is echt maar een heel klein onderdeel van onze aflevering. En eigenlijk wil ik het er ook niet meer over hebben. Tuurlijk hebben we er over nagedacht, maar dat is geweest. Ik wil lekker vooruit kijken. Looking back is stupid."

Christina is niet bang dat ze in het programma verkeerd wordt neergezet. "Je moet tijdens de opnames gewoon goed onthouden dat je op televisie bent, maar daar ben ik aan gewend. Dan heb je zelf in de hand wat je zegt toch? Dit onderwerp wordt denk ik wel serieus genomen en ik heb niks geks gezegd. En het is ook geen realityprogramma zoals Temptation Island. De Christina die je ziet, zo ben ik gewoon."

Grappig vond ze het moment waarop ze over haar vriendin Shenta moest praten. "Toen werd ik dus emotioneel. Het voelt best apart dat ik blijkbaar zoveel van haar houd dat het ook fysiek iets met mij doet. Het is vaker gebeurd, maar erover praten met een vreemde komt kennelijk harder aan."

