Schildpad gevonden bij Artis: ’Hij is niet van ons’

Landschildpadden komen volgens de dierenambulance niet in het wild van Amsterdam voor. In gesprek met de stadszender zegt een woordvoerder van Dierenambulance Amsterdam dat het daar te koud voor is in de hoofdstad.

’Overbodig’

Het dier leeft niet in het wild en is ook niet van Artis, daarom heeft de Dierenambulance het vermoeden dat het dier ’overbodig’ is geworden.

De schildpad verkeert in goede gezondheid en verblijft bij Reptielenopvang Zwanenburg.