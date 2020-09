Ⓒ AFP

Lesbos - De situatie rondom de migranten op het Griekse eiland Lesbos blijft dramatisch. Nadat het kamp Moria vorige week dinsdagnacht werd afgebrand, volgens de Griekse regering door protesterende migranten, is een definitieve oplossing voor de 12.000 tot 13.000 migranten nog lang niet in zicht. Vijf vragen over het drama.