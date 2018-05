Inwoners Gaza begraven doden na grensgeweld

Israëlische troepen verzamelden zich ondertussen bij de grens tussen de Gazastrook en Israël. Daar vonden maandag tientallen Palestijnen de dood bij confrontaties tussen militairen en betogers. Israël houdt de Palestijnse Hamas-beweging verantwoordelijk voor het geweld, maar kreeg internationaal veel kritiek te verduren.

Het is nog onduidelijk of de Palestijnen dinsdag weer massaal naar de grens trekken. Het was vroeg op de dag relatief rustig, omdat veel mensen begrafenissen bijwoonden. Sinds de Israëlische militaire operatie van 2014 in de Gazastrook waren er nog niet zo veel doden op een dag in de Gazastrook gevallen.

Bekijk ook: Ruim 50 doden bij protesten Gaza