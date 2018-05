Oud-manager zou $626 hebben gestolen, krijgt $8 miljoen als excuses

Jeanette Ortiz werd in 2015 ervan beschuldigd 626 dollar te hebben gestolen uit de kluis van het Amerikaanse filiaal van de restaurantketen. Volgens de chef die haar ontsloeg stond de diefstal op film, maar was het beeldmateriaal verwijderd.

Ortiz klaagde Chipotle aan omdat ze onterecht zou zijn ontslagen. De jury oordeelde dat ze in haar gelijk stond en stelde ook dat Chipotle haar op oneerbiedige wijze had willen ontslaan nadat er werkgerelateerd letsel was ontstaan. Chipotle werd gesommeerd 7,97 miljoen dollar schadevergoeding aan de Amerikaanse te betalen, schrijft FoxNews.