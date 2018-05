Bewijs op dashcam? Vette pech, mevrouw

Sommige mensen doen echt álles fout. De jonge Belg valt in die categorie: eerst stond hij met twee wielen op het trottoir geparkeerd, waarna hij de weg vervolgde, over een doorgetrokken streep inhaalde (aan de rechterkant) en tussendoor nog belde. Een chauffeur daarachter filmde alles met de dashcam.

Mooi, vond de politie. Maar de rechter oordeelde anders: de privacy van de ’dader’ was geschaad. Hij werd vrijgesproken door de politierechter. Collega’s zijn woedend. „Zullen we een chauffeur die door het rood rijdt met zijn minnares in plaats van zijn vrouw dan ook maar vrijspreken vanwege zijn privacy?”, vraagt politierechter Peter D’Hondt zich af.

In Duitsland maakte een rechter het in 2015 nog bonter: toen de auto van een vrouw werd beschadigd door een ander, stapte ze met de dashcambeelden naar de rechter, maar die gaf háár een boete. Inbreuk op de privacy, vond de rechter. De vrouw had geluk dat haar auto eerder schade had opgelopen, waardoor ze een soort-van-alibi had. Anders was de boete hoger dan 150 euro uitgevallen.

Inmiddels zijn ook onze oosterburen gedraaid. Zojuist hebben de autoriteiten bepaald dat dashcamvideo’s wel als bewijs mogen worden gebruikt in rechtszaken.

Nederland

Hoe zit het in Nederland? Eigenlijk is het niet mogelijk om dashcambeelden in te brengen tijdens een rechtszaak, vanwege de Privacywet. Wel zijn er uitzonderingen, maar die zijn juridisch lang niet even eenvoudig. Zo moet er ’respect zijn voor het proportionaliteitsbeginsel’, en daarover velt de rechter uiteindelijk een oordeel. Ook moet iemand voldoen aan de informatieplicht. „Onmiddellijk na het ongeval melden wie de beelden gemaakt heeft”, legt Pauwels Advocaten uit op de eigen website.

Pfoe! Wat een bureaucratie. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden voor wie deze Privacywet overtreedt. In een vonnis uit 2016 bleek dat een politieagent in zijn eigen tijd de dashcam aan had, de wet overtrad, maar toch in het gelijk werd gesteld: de beelden mochten worden gebruikt. De meeste advocaten melden dan ook dat het in veel gevallen ’gewoon’ mogelijk is om het te gebruiken.

