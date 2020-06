Kompaan Roelf B. dacht dat ’regels niet voor festivals golden’

BOEDAPEST - Het was, zeker in het begin, een emotionele gebeurtenis in de rechtbank van Boedapest. Op het moment dat er maandagochtend kettingen waren te horen, was duidelijk dat Roelf B. en Gert-Jan N. onderweg waren naar de zittingszaal. Het drugs dealende duo kreeg na een lange een chaotische dag vijf jaar cel, fors minder dan het OM had voorgesteld. Er werd dan ook meteen hoger beroep ingesteld. Dat mogen de twee jonge twintigers in Hongarije met een enkelband afwachten.