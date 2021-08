Kamer wil advies over positie nieuwe staatssecretarissen

De drie bewindspersonen werden na de verkiezingen vanuit de Tweede Kamer naar het kabinet gehaald. Maar de vraag is of zij volgens de Grondwet wel hun Kamerlidmaatschap kunnen combineren met de baan van staatssecretaris.

Volgens enkele hoogleraren is er een uitzondering voor die duobaan voor zittende bewindslieden, die na de verkiezingen in de Tweede Kamer worden gekozen. Zij mogen die functies combineren tot er een nieuw kabinet is. Maar dat zou volgens de hoogleraren niet gelden voor Kamerleden die na de verkiezingen alsnog een plek krijgen in een demissionair kabinet.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt daarom het verzoek van SGP-Kamerlid Bisschop om een advies aan de Raad van State te vragen over de interpretatie van de Grondwet op dit vlak.