Fileleed bijna verdwenen

Dat concludeert de ANWB op basis van de filecijfers over 2020. Opmerkelijk is dat veel oude vertrouwde filetoppers verdwenen zijn en dat de top 10 over dit jaar wordt aangevoerd door de A7 Hoorn-Heerenveen, waar het meest werd stilgestaan op de Afsluitdijk.

Opvallend is ook dat de ochtend- en avondspits helemaal verdwenen zijn in het verkeersbeeld en het overdag ook veel minder druk is. „De afname van het fileleed had nog hoger kunnen uitvallen dit jaar als de eerste twee maanden niet waren meegerekend”, zegt verkeersspecialist Arnoud Broekhuis van de ANWB. „Want januari en februari lieten in vergelijking met 2019 juist weer een enorme stijging zien van 20 procent. Tot corona toesloeg en we ineens met een gigantische afname van het verkeer werden geconfronteerd.”

Volgens Broekhuis is er dit jaar vergeleken met 2019 in de ochtendspits sprake van een vermindering van de files met 69% en ’s avonds met 67%. „Maar ook overdag is het met 43% een stuk rustiger. Wat wel opvalt, is dat het de afgelopen zomer betrekkelijk druk was, omdat je toen goed zag dat vrijwel iedereen in eigen land bleef.”

"2020 begon nog tumultueus met veel kettingbotsingen"

Het jaar 2020 begon direct al tumultueus met veel kettingbotsingen in de nieuwjaarsnacht door dichte mist, vertelt Broekhuis. „Eind januari kenden we de drukste dag met maar liefst 951 kilometer aan files. Ook op 9 februari moesten we vanwege de storm Ciara nog alle zeilen bijzetten en werd het verkeer geadviseerd niet de weg op te gaan. Maar daarna sloeg corona toe en werd het voor ons rustiger dan ooit.”

Toen het virus in Noord-Brabant werd gesignaleerd en daar werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, zag de ANWB de verkeersintensiteit ineens met 30 procent afnemen. Broekhuis: „Het had ook effect op naastgelegen provincies en toen in maart de oproep kwam voor iedereen om de weg niet op te gaan, waren de wegen bijna leeg en ontstonden er in ieder geval nergens meer files.”

Op de zomer na bleef het rustig op de weg constateert de ANWB Verkeersinformatie.

„Maar of dat in 2021 zo blijft, is afwachten. Niemand weet hoe het verder gaat met corona en of we weer de weg op kunnen”, meent Broekhuis. „Ik doe dan ook geen voorspellingen, maar als het zo is dat thuiswerken de nieuwe werkvorm blijft, dan zullen we dagen als afgelopen januari met bijna duizend kilometer aan files denk ik nooit meer terugzien.”

Tot slot staat Broekhuis nog even stil bij de file-top 10. „Dat is natuurlijk een hele bijzondere die niemand had kunnen voorspellen aan het begin van het jaar. Dat de Afsluitdijk op één staat heeft alles te maken met de werkzaamheden daar, maar dat een provinciale weg bij Dordrecht op twee staat is eigenlijk net zo bijzonder.”