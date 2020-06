Gemeenteraad Minneapolis wil politie ontmantelen

Ⓒ AFP

MINNEAPOLIS - Een meerderheid van de gemeenteraad van Minneapolis beloofde zondag (lokale tijd) „het proces te beginnen” om de politie te ontmantelen. Dat melden lokale Amerikaanse media. De stap komt op het moment dat er in de VS en in vele andere landen protesten zijn tegen politiegeweld en racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd. Deze zwarte Amerikaan stierf ruim twee weken geleden nadat een politieagent in Minneapolis bijna negen minuten lang zijn knie op de nek van Floyd drukte.