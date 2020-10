Onderzoek naar ritueel misbruik

De Tweede Kamer stemde in met een motie waarin PvdA, GL en de SP verzoeken om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van ’georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’. Daarbij moeten ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten worden betrokken, zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij ’een effectieve opsporing van deze netwerken’.

Kuiken vindt het hoog tijd dat er gehoor wordt gegeven aan verhalen van slachtoffers. „De laatste keer dat hier goed onderzoek naar is gedaan was in de jaren ’90.” Het baart haar bovendien zorgen dat in Duitsland ook steeds meer verhalen klinken over ritueel misbruik. „Ook daar wordt dat nu onderzocht, wij kunnen niet achterblijven.”

In de uitzending van het radioprogramma Argos van 27 juni werd pijnlijk duidelijk dat slachtoffers van ritueel misbruik niet worden geloofd. Argos openbaarde verhalen ritueel seksueel misbruik, waarbij ook allerlei macabere aspecten een rol spelen: satanische rituelen bij kaarslicht, martelingen, maar ook het ritueel offeren van baby’s.

Aanvankelijk wilde het kabinet niet aan een apart onderzoek, nu draagt de Tweede Kamer dat alsnog op.