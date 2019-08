Loslopende stier bij Ede doodgeschoten

Weggebruikers werden middels een groot bord op de Verlengde Arnhemseweg gewaarschuwd voor de loslopende stier met het advies om de snelheid te verminderen. Op die provinciale weg tussen Ede en Arnhem is het sowieso al oppassen voor gedierte van de Veluwe, zoals herten en zwijnen.

De Edese politie zette afgelopen nacht een klopjacht op na meerdere meldingen dat het beest langs de N224 losliep. Vermoedelijk bevond het beest zich al dagenlang op de heide. De stier komt van een terrein van Natuurmomenten af, meldt dagblad De Gelderlander. Het is onduidelijk hoe die is ontsnapt. Er is geprobeerd om het rund terug te leidden naar het oorspronkelijke leefgebied, maar dat lukte niet. Daarop is de stier in opdracht van de gemeente Ede door een jager doodgeschoten.

