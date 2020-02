Storm Ciara veroorzaakt vliegrecord: in krap vijf uur van New York naar Londen

De gemiddelde vliegtijd is normaal gesproken zo’n zes uur en dertien minuten. Vlucht BA112 vloog op enig moment zelfs 1315 kilometer per uur. Het oude record stamde uit 2018, toen Norwegian met een Boeing 787-9 in vijf uur en 13 minuten de oversteek maakte. Dat record is aan diggelen geslagen met ruim zeventien minuten.

Ook KLM krijgt zetje van Ciara

Ook KLM-vlucht 644 van New York naar Amsterdam is zondagochtend bijna anderhalf uur voor op schema geland op Schiphol. Door de meewind van storm Ciara haalde het vliegtuig snelheden tot boven de 1.300 kilometer per uur. Normaal gesproken haalt de Boeing 747-400 maximaal 900 tot 1.000 kilometer per uur.

Het toestel landde bijna anderhalf uur vroeger dan gepland. In plaats van 7 uur, duurde de vlucht nu maar 5,5 uur. „Het was inderdaad een heel snelle vlucht”, aldus woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. „Anderhalf uur winnen over zo’n afstand is redelijk bijzonder.”