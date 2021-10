Dolle stier afgeschoten na verwonden vrouw en veroorzaken file bij Roermond

Een vrouw die door het rund omver was gelopen, is in een ambulance naar het ziekenhuis in Roermond gebracht. Over de aard van haar verwondingen kon de politie donderdag niets zeggen.

De stier brak donderdag rond 10.30 uur los en liep vanuit Horn richting Roermond over de N280. Onderweg heeft een vrachtwagenchauffeur volgens de politie nog geprobeerd het dier een wei in te drijven door zijn vrachtwagen dwars op de weg te zetten.

Uiteindelijk is omwille van de veiligheid besloten de dolle stier door een jachtopziener dood te laten schieten. Een hulpofficier van justitie heeft hiervoor toestemming verleend waarna het dier, inmiddels weer terug in de buurt van Horn, rond 11.50 uur is gedood en afgevoerd.