Drachtige koe op N280 verwondt vrouw en is doodgeschoten

Consternatie donderdagmorgen door een losgebroken stier op de N280 bij Horn. Ⓒ Wijkagenten Leudal

ROERMOND - Een uitgebroken drachtige koe heeft donderdagochtend een vrouw verwond en een lange file veroorzaakt op de N280 bij Horn, niet ver van Roermond. Het rund was volgens de politie uit een wei in het naburige Beegden ontsnapt en was na die uitbraak op de vierbaansweg terechtgekomen. Op zijn weg had het dier een vrouw verwond. Het lukte niet het beest te vangen, waarop het werd doodgeschoten.