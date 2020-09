Holleeder nog niets veranderd

Het beroep zal nog zeker vijftig tot zestig zittingsdagen in beslag nemen. Ⓒ Illustratie Petra Urban

SCHIPHOL - Het gelaat was gegroefder en het haar een tikje dunner. Maar zijn favoriete donkergrijze jack van The North Face was er nog steeds. Evenals de typische Willem Holleeder-humor. Én zijn gebetenheid op zijn zussen Astrid en Sonja.