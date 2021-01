Horecazaak Zuidhorn ’gewoon open’, politie deelt boetes uit

Agenten kwamen poolshoogte nemen nadat er een tip was binnengekomen. Dat schrijft de politie van de Groningse gemeente Westerkwartier in een bericht op Facebook. „Ter plaatse hoorden de agenten muziek uit het pand komen en ook de voordeur was van het slot af. In de horecagelegenheid stond de eigenaar achter de bar. Bovendien waren er meerdere gasten in het pand aanwezig”, aldus de politie.

Volgens de politie hielden de aanwezigen ook geen 1,5 meter afstand. Alle zes de aanwezigen hebben een boete gekregen, omdat ze zich in een horecagelegenheid met meer dan het aantal toegestane personen bevonden.

De politie heeft een melding gemaakt bij de gemeente.