Geldboete voor kermisbedrijf nadat vader en zoon (8) gewond raakten in kapotte gondel

Het bedrijf stond met de attractie Deca Dance in september 2019 op de kermis in Wijchen. Tijdens een rit, de attractie draaide net op volle toeren, brak een van de gondelarmen af. Die belandde onder de attractie. Een 38-jarige man en zijn 8-jarig zoontje zaten in een gondel. Door het ongeluk liep het jongetje een polsbreuk op. Zijn vader had ernstig letsel aan beide benen en een been moest grotendeels geamputeerd worden.

Op de telefoon van de leidinggevende stond een filmpje van een half jaar eerder waarop een scheur in de gondelarm is te zien. Het bedrijf heeft toen die scheur door een niet-gecertificeerde lasser laten repareren. Uit onderzoek bleek dat het ongeval in september is veroorzaakt door slecht laswerk van een onvoldoende deskundige lasser.

De rechtbank verwijt de exploitant dat die niet controleerde of de lasser wel deskundig was, terwijl bekend was dat hij niet de juiste papieren had. Ook is achteraf niet gecontroleerd of het weer veilig was. De scheur en reparatie zijn ook niet vermeld bij de juiste instanties en ook niet ter sprake gebracht bij de periodieke keuring. De rechtbank stelt dat als het wél was aangemeld en wél was vermeld de attractie vermoedelijk voor enige tijd was afgekeurd.

Het bedrijf heeft wel spijt betuigd en er is contact gehouden met de man en zijn gezin. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete heeft de rechtbank rekening gehouden met de coronamaatregelen en de schulden die het bedrijf daardoor heeft opgelopen.

Tegen het bedrijf was een geldboete van 25.000 euro geëist, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. Verder was een werkstraf van 120 uur geëist.