’Leerlingen vergiftigd om meisjesscholen Iran te sluiten’

De heilige Iraanse stad Qom. Ⓒ ANP

TEHERAN - In de heilige Iraanse stad Qom zijn de afgelopen maanden honderden leerlingen vergiftigd met de bedoeling meisjesscholen te dwingen de deuren te sluiten. Dat heeft de gezondheidsdienst zondag bekendgemaakt. In de lokale media verschenen sinds eind november berichten over vergiftigingsgevallen via de luchtwegen op scholen in Qom. Honderden meisjes van een jaar of tien werden daarvan het slachtoffer. Een aantal van hen kwam korte tijd in een ziekenhuis terecht.