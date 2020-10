Vrijetijdssector wil meepraten over coronaregels ’op maat’

Brancheorganisaties willen helderheid. Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - Als het opnieuw tot strenge coronamaatregelen komt, vreest de vrijetijdssector voor onnodige economische rampspoed. Brancheorganisaties willen met premier Rutte en zijn ministers om tafel om te praten over de routekaart waar nu aan wordt gewerkt. Dat stellen ze in een brandbrief die in bezit is van De Telegraaf.