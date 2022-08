Purmerendse snackbar al 5 keer beroofd in 10 jaar, maar uitbaters laten zich niet gek maken

Buitenland

Overvaller slaat vader bewusteloos: kind (6) klimt uit kinderwagen en verdrinkt in rivier

Een overval op een man en zijn zesjarige zoon in Oostenrijk is afgelopen weekend op dramatische wijze afgelopen. De verdachte, die nog niet gevonden is, sloeg de vader bewusteloos en ging er met zijn spullen vandoor. Het kind bleef alleen in een kinderwagen achter en werd later dood teruggevonden in...