Bebloede surfer peddelt honderden meters naar de kust na aanval haai

De jonge man was bij het populaire Gnarabup Beach ten zuiden van Perth gaan surfen. Hij werd maandag aangevallen door vermoedelijk een witte haai, meldt The Daily Mail. Het slachtoffer verloor daarbij veel bloed uit zijn linkerbeen, maar hij wist de haai met zijn klauwen van zich af te krijgen. Vervolgens verbeet hij de pijn en gebruikte hij zijn plank om zo snel mogelijk op het vasteland te raken.

Op beelden is te zien dat hij wordt verzorgd en afgevoerd in een ambulance. Er werd ook een video van enige afstand gemaakt van de haaienaanval. Een verpleegster die toevallig in de buurt was, zou eerste hulp hebben verleend. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Strandgangers zeggen tegen 9News dat de surfer „zijn eigen leven heeft gered.”