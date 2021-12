Vrouw uit Terneuzen vindt Holleeder-bierkrat in de supermarkt: ’Heineken is niet blij’

Tegen Hart van Nederland vertelt Pamela dat het exemplaar behoorlijk wat aandacht trok in de Sligro. Meerdere mensen wilden het kratje voelen en maakten een foto. Toen Pamela eenmaal thuis was, gooide ze haar bijzondere aankoop meteen op Instagram en Facebook. ,,Dit is toch wel een serieuze fout’’, schrijft ze. ,,Heb hem gelijk gekocht.’’

Gevoelig

Het duurde niet lang voordat Heineken ook op de hoogte was. Pamela kreeg gisteren meteen een telefoontje van de brouwerij die haar posts ook had gezien. „Heineken is niet blij met dit grapje”, schrijft Pamela op Facebook. „Ze willen het kratje terug voor onderzoek.” Grappend voegt ze toe: „Dus laat het bieden maar beginnen.”

Heineken heeft het kratje vrijdag in Terneuzen opgehaald voor intern onderzoek. Voor de bierbrouwerij is Willem Holleeder een gevoelig onderwerp, gezien Holleeder in 1983 betrokken was bij de ontvoering van Freddy Heineken.

Het is dan ook een groot raadsel hoe de naam Holleeder op hun kratje is beland, laat de brouwerij aan Hart van Nederland weten. Ze achten het onwaarschijnlijk dat het zo uit de fabriek is komen rollen omdat alle kratjes worden gecontroleerd.